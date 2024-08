Adara y Marta Peñate protagonizan un emotivo momento que hace reaccionar a Sofía: “Es ridículo”

La que parecía una relación irreconciliable entre Marta Peñate y Adara Molinero, que veía muy tocada de fuera y con serios problemas entre ellas del pasado, se reconducía al coincidir ambas en ‘SV All Stars’ y, aunque en un inicio parecía que la tensión no iba a faltar entre ellas conseguían conocerse y entenderse como hasta ahora no lo habían hecho.