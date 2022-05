Playa Fatal ha sido testigo de un tremendo ataque a traición. La víctima: Anabel Pantoja . La superviviente aparecía de pronto tirada en la arena lamentándose. Anuar corría hacía ella: "Ost**, te ha caído entero, lo he visto, lo he visto", decía.

"Ay, que me duele mucho la barriga", añadía, porque además de haberse llevado un cocotazo también se había despertado con dolencias en la tripa. "Ay, qué susto me he dado ", continuaba. A todo esto, Tania pedía un poco de hielo.

Todos los supervivientes comentaban lo que acababa de ocurrir y todos coincidían en algo: "Esto te cae en la cabeza y te mata". "Tampoco voy a hacer un drama pero vamos, que lo que me ha dicho Anuar, menos mal que no me ha dado en la cabeza, si no me muero".