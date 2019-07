‘Supervivientes’ ha cambiado sus vidas para siempre: “Ha vuelto el niño que vive en mí”

Feliz de su cambio, Albert nos ha explicado que tres meses en ‘Supervivientes’ le han servido para recuperar el niño que se esconde en su interior: “Creo que me ha devuelto el niño que llevo dentro, un niño que lleva mucho tiempo dormido y que creo que ha vuelto… Vuelvo a emocionarme con todas las cosas, a disfrutar todo”. Además, el finalista tiene la sensación de que su familia es mucho más importante para él de lo que imaginaba: “Yo solo no soy nadie, necesito a mi madre, mi padre, mi hermana, mis amigos… Sin ellos no soy nadie”.