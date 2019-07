Chelo: "A las que menos he echado de menos han sido a María Patiño y a Gema López"

Ambas han dado su opinión sobre sus compañeros del concurso, pero la sorpresa la daba Chelo a cambio de una copa de vino blanco. La superviviente confesaba que había echado mucho de menos a Belén Esteban y añadía: "A quien menos, a los que me han dicho que soy un mueble. Los que me han criticado, que son amigos y que no tendrían valor para venir aquí".