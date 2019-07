Problemas en la convivencia entre Chelo García Cortés y Mahi: "He llegado al límite"

La convivencia entre Chelo García Cortés y Mahi en el ‘Barco varado’ podría no ser tan idílica como parecía. La colaboradora de ‘Sálvame’ ha regañado en repetidas ocasiones a su compañera prácticamente por todo. A Chelo le molesta cómo pesca Mahi, que no cuide del fuego y hasta el aire que corre por los ‘Cayos cochinos’: “Estoy de mala leche, no voy a disimularlo”, ha confesado la concursante.