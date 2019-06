Chelo, muy disgustada: “Necesito hablar con Marta para que me lo explique por qué no viene”

El pasado domingo en ‘SV: Coexión Honduras ’, Chelo supo que Marta no iba a visitarla porque no aceptaba las condiciones que le ponía el programa, y, como era de esperar, se quedó muy tocada.

Días después, Chelo García Cortés continuaba igual, muy baja de ánimos y dándole vueltas al asunto. “Yo no tengo ganas de nada. Solo tengo ganas de llorar, no sé si voy a remontar, estoy fatal. Necesito hablar con Marta para que me lo explique. Se me han acabado las fuerzas, la ilusión, las ganas...", comentaba entre lágrimas.