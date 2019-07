Llega "la nueva Chelo" con un lacrimógeno y romántico reencuentro con Marta y un 'palo' a 'Sálvame'

"Es a la persona que más he echado de menos. No nos habíamos separado nunca tanto tiempo", confesó Chelo aún con lágrimas en los ojos. "Poderme encontrar con ella ha sido lo más importante de mi vida. Quién mejor que ella para decir lo bueno y lo malo de mi concurso. Seguro que ha habido cosas que no le han gustado de mi y lo ha dicho", aseguraba orgullosa Chelo.