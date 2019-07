Chelo García Cortés ha confesado que le está costando mucho volver a la rutina. "Me molesta el reloj, me molesta el tráfico, me molesta todo", decía la superviviente. Pero no es lo único que revelaba. En la isla tenía un truco para evitar los malos olores del paso de las semanas: cuando llegaba el turno de la mañana, se pegaba a los trabajadores del programa para oler sus perfumes.