Colate se va del programa tras un desencuentro con Dakota: "Estoy recién operado y no me encuentro bien"

Durante su entrevista como novena expulsada de ‘Supervivientes 2019’, Dakota ha atacado a Colate por haberla acusado de agresión en la isla:porque he salido de ‘Hermano Mayor”. La exconcursante ha asegurado que su compañero ha hecho “el papel de su vida” y: “Yo no acuso a una persona de agresión cuando no me ha agredido, ellos sí lo han hecho conmigo”.