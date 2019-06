Colate carga contra Isabel Pantoja: "Le tengo respeto y cariño, pero aquí dentro he visto muchas mañas"

Jordi González preguntaba al exsuperviviente cómo es que empezó el concurso siendo tan amigo de ella y ahora casi no pueden ni verse. Colate arremetía entonces contra la cantante: "Una cosa es lo que la admiro fuera del programa y otra son las mañas que he visto aquí dentro. Nos dijo que se iba la cuarta semana. A partir de ahí, empezaron a pasar cosas extremadamente serias. Nadie las ha visto porque ha sido fuera de cámaras. No solo conmigo, sino con más compañeros", revelaba.