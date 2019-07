El alegato definitivo de los concursantes de 'Supervivientes': sus razones para ganar el reality

En nuestro 'Diario de abordaje', los finalistas nos dicen los motivos por los que tienen que ganar 'Supervivientes 2019'

"Si me pierdo en una montaña no me muero de hambre”

En nuestro ‘diario de abordaje’, los finalistas de ‘Supervivientes’ nos cuentan por qué creen que deben ser los ganadores del reality y Omar lo tiene claro: “Sin saber hacer la O con un canuto y entrando gordito como entraba, que no podía con mi alma, he aprendido a hacer fuego, a pescar, a buscar leña, partir almendras… a hacer un montón de coas que ni imaginaba”.

“Esto quiere decir que si me dejáis perdido en una montaña no me muero de hambre”, nos ha dicho el concursante, que está encantado con todo lo que ha conseguido: “Me siento un ganador, estoy muy contento por todo”.

Mahi: "Estaría aquí un mes más y ganaba tres veces"

Mahi está “fliplanding de la vida” y es que no se cree que esté casi en la final de ‘Supervivientes’: “Ya es verdad que me puedo hacer un poco de ilusiones y dices ¿Y si gano? ¿Lo merezco? ¡Pues claro, todos!”

Y es que quién le iba a decir a ella que, siendo “tan pequeña y tan chica” iba a aguantar tanto y “me iba a reponer tanto de las adversidades”. Mahi cree que ha crecido mucho como ‘Superviviente’, es más, se quedaría más tiempo: “Estaría un mes más, ahora que he pillado la dinámica que reavivo llamas, pesco y pongo lonas, me tiraba un mes más aquí y ganaba tres veces”.

Albert: "He sido de los pocos que nunca me he querido rendir"

“A día de hoy, creo que puedo decir que soy un auténtico superviviente”, nos ha dicho Albert y es que cree que cumple todos los aspectos que se engloban en un buen concursante: “Me voy sabiendo muchas cosas, creo que me lo merezco porque he sido una persona trabajadora”.

Ha destacado que siempre ha pensado en el bien del grupo y ha trabajado “como el que más”. Además, ha concluido con algo muy importante y que pocos han hecho: “He sido de los pocos que nunca se ha querido rendir”.

Fabio: “Hice de todo: pesqué, hice fuego… hasta me enamoré”

Para Fabio, “cualquiera” de los finalistas puede ganar ‘Supervivientes’ pero si tiene que dar sus motivos, cree que él ha hecho un concurso “muy completo”. Ha hecho de todo, pescar, fuego… hasta ha encontrado el amor: “Fui un buen superviviente, fui generoso, me enamoré, ha sido muy intenso para mí”.