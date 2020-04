'Supervivientes: Conexión Honduras' (12/04/20), completo y en HD

Ana María destapa los detalles más íntimos de su vida sexual



Un cangrejo pelliza a Ana María y esta lanza un sonoro chillido. La situación provoca que Yiya acuda al rescate y comience a vacilar a su compañera. Ambas empiezan a hablar de lo que habían 'comido' en sus vidas y de las preferencias en cuanto a los hombres. "Cada vez que pegas un chillido de esos pienso que viene tu marido. Un día va a venir y no te voy a creer. El día que te pase algo o que aparezca tu marido en pelotas, no acudiré", le aseguraba. "Con mi marido en pelotas no chillo, tengo familia", respondía Ana María muy pícara. Este fue el inicio de una conversación que pronto llegaría a más y más.

Hugo e Ivana han tenido su primera 'riña' como pareja. A Hugo le sentaba mal una crítica de Ivana y ella le explicaba que debía encajar mejor las críticas. El uruguayo se molestaba aún más. "Tú tienes tu opinión y yo la mía. No me vas a convencer y no me apetece discutir ni debatir", le pedía Hugo a Ivana. Ella decidía quitarle hierro al asunto riéndose: "Hay que tomarse la vida menos en serio", le aconsejaba.