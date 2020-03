Conexión Honduras (1/03/20), completo en HD

Tras la tormenta que azotó las playas, los supervivientes regresan y comprueban en qué estado se han quedado . Los primeros en hacerlo eran los de la playa de los mortales. El equipo (Barranco, Nyno, Ivana, Rocío, Ferre, Fani y Jorge) se quedaba un poco impresionados con cómo veían la playa pero en seguida iban directos a la caja de suministros para ver qué tenían. Pero peor ha sido lo que han tenido que ver los siervos (Bea, José Antonio, Hugo, Ana María, Elena, Pavón y Alejandro) En su playa prácticamente no queda arena.

Rocío Flores cree que Ana María Aldón está cegada con Antonio Pavón y que este solo está jugando con la mujer de Ortega Cano para dar espectáculo. Están muy distanciadas a pesar de la historia familiar que les une. En la Palapa en la última gala, Rocío tuvo una discusión con Antonio Pavón. Un desencuentro en el que Ana María no la defendió y por el que ha sido muy criticada al no haberlo hecho. Publicidad. Pero para Rocío, Ana María está cegada con Pavón. Cree que le ha puesto en su contra y, además, que está jugando con la mujer de Ortega Cano para dar espectáculo.

Mientras tanto, Elena se ha encarado con el torero. Los supervivientes no se soportan y, en esta ocasión, las complicadas condiciones en las que estaban viviendo por culpa de la tormenta hizo que la tensión estallase.

Antonio Pavón salía de la caseta donde estaban durmiendo y Elena le preguntaba a dónde iba. "¿Y a ti qué te importa?", le respondía él. "¡Para que no me pisotees y dejes ya de entrar y salir, amargado!", le respondía Elena muy enfadada.