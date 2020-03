Conexión Honduras 5 (22/03/20), íntegro en HD

Hugo Sierra e Ivana Icardi han vuelto a tener relaciones íntimas . La pareja formada en 'Supervivientes 2020' parece haber encontrado en Playa Desvalida su paraíso particular.

Cuando los supervivientes estuvieron nominados a la vez, temían separarse tan pronto. Sin embargo, la audiencia decidió que fuesen los dos desterrados y ellos no pudieron alegrarse más por permanecer, de alguna forma, aún en el concurso y por volver a estar juntos.

Un par de días han bastado para que Hugo e Ivana vuelvan a desatar su pasión bajo el edredón. Yiya, de lejos, les advertía: " ¡Cuidado no os vayáis a quedar preñados! ". Y es que no solo las imágenes, en esta ocasión, hablan por sí solas... sino también el sonido.

Además, Adara Molinero ha dado su opinión a través de una videollamada: "Siendo sincera me ha dado bastante vergüenza ajena. Me ha parecido repugnante ".

Por su parte, Ana María echa mucho de menos a su familia , la concursante revelaba que no quiere que su marido vaya a Honduras. Jordi le había preguntado si le gustaría que Ortega Cano fuese a visitarla, pero, sorprendentemente, ella decía que no.

"Mi marido, por favor, que no venga. A él le pican los mosquitos, no se va a poder duchar y le va a rascar. Que venga mi hija Gema. Ni marido que no venga", argumentaba.