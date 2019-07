Albert se enfrenta a Dakota en directo: “Nos has agredido verbalmente a todos”

Después de escuchar un vídeo donde Albert aseguraba que Dakota estaba manipulada por Isabel Pantoja , los protagonistas se enfrentaban en la Palapa. “Dakota me dejó de hablar porque Isabel Pantoja se lo dijo. Eso es tener muy poca personalidad”, decía Albert.

“No me dejo manejar por nadie, soy así. Te dejé de hablar por Colate. No entiendo nada”, le contestaba Dakota mientras el ex de ‘Mujeres y Hombres’ defendía su opinión “al 100%”.