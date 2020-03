Dakota critica a Elena por su nominación a Ferre: "Es muy fea esa excusa"

Ferre tampoco se creyó el argumento de Elena

Por lo bajo, la superviviente le miró y le dijo: "Lo siento, es porque eres muy fuerte, nada más". Al preguntarle a Ferre por cómo le había sentado la nominación, el superviviente no se calló: "Yo sabía que me iba a nominar porque con Barranco se lleva bien. Me ha dicho que es porque soy fuerte, pero no creo", decía.