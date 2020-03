Debate 3 (8/03/20202), completo en HD

Hugo Sierra e Ivana Icardi se tenían muchas ganas y por fin la pasión se ha desatado entre ellos en los Cayos Cochinos. Tras su reencuentro, la pareja se ha dejado llevar y ha vivido una noche en la que no han faltado los besos, las caricias furtivas bajo el edredón y algún que otro movimiento.

Por su parte, Rocío se ha enfadado con Fani tars enterarse de que la ha criticado: "Me sorprende porque ha estado pegada a mí". Rocío Flores se ha llevado una gran decepción con Fani. Todo comenzaba cuando Fani estaba recogiendo leña con Ivana y Rocío les preguntaba qué hacían. " Cosas de mujeres", respondió Fani dejando descolocada a Rocío por tanto misterio.

También, por primera vez Cristian se sincera sobre la relación entre su hermana y su madre. "Mi hermana mantiene a mi madre", ha dicho. "Con mi hermana siempre me he llevado bien, con mi madre he tenido algún rifirrafe", le adelantaba. Cuenta Cristian que cree que su madre "se pasa a veces" con él debido a que siempre quiere que todo se haga como ella dice. Además, revelaba que es Sofía Suescun quien mantiene a Maite Galdeano.