Fabio, harto de Oto: “Que se levante a las 10 no me sirve”

Fabio está empezando a cansarse de que algunos miembros de su equipo no se impliquen en las tareas, y así de claro se lo comentó a Mahi mientras estaban en el agua: “A mí que Oto se levante a las 10 no me sirve, hay que respetar al grupo”. E Insiste: “No puede ser que no se despierten ni una vez para hacer el fuego”. Más tarde le dijo lo que pensaba a Dakota, que intentó excusarse diciendo que otro día ya había ido a por leña.