Fabio llama "tonta" a Violeta en una tensa discusión y ella le declara la guerra: "Te has pasado tres pueblos"

La relación entre Violeta y Fabio se ha visto dañada en ‘Supervivientes 2019’. Después de que ella llamara “malas personas” a sus excompañeros de 'Isla Pirata', la concursante. Pero Violeta no se ha fiado de que la repartición estuviera bien hecha y: “No estoy entendiendo nada, no te fías de nosotros”.

El superviviente le ha lanzado un coco enfadado a la otra isla y ha criticado su actitud: “¿Qué le pasa? Está loca esa chavala”. Unas palabras que han provocado la ira de Violeta y han traído la discordia en Honduras: “No me llames loca que yo no he faltado al respeto, te has pasado tres pueblos”.