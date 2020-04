Gala 7 (02/04/2020), íntegra en HD

En la séptima gala de Supervivientes Jorge Javier Vázquez ha anunciado a Antonio Pavón que debe abandonar el programa por razones médicas . “Todo mi esfuerzo no puede quedar en vano, quiero quedarme cueste lo que me cueste”, aseguraba el concursante ante esta posibilidad. Pavón se quejó de fuertes dolores durante una prueba y fue apartado del grupo desde entonces. Finalmente el programa le comunicaba que no podía contiuar y le ofrecía la posibilidad de participar de nuevo en la próxima edición.

Por otro lado, Fani sufre un ataque de ansiedad tras una bronca monumental con Ivana y hay cuatro nuevos nominados. "No me nombres a mi hijo, no me lo nombres. Porque yo no nombro a tu familia", decía Fani muy alterada. "Aprende de él que tiene más educación que tú", insistía Ivana.



Además, los dos grupos de supervivientes, por separado, se han jugado el liderazgo en una prueba de apnea que ha terminado con Barranco (mortal) y Nyno (siervo) como líderes de sus respectivos equipos.