Hugo e Ivana protagonizan un romántico momento dándose un beso furtivo al estar en equipos separados

Antes de eso, Ivana le confesó a Fani lo mucho que le gusta Hugo: " A lo mejor soy tonta y confío mucho en él por lo que hemos hablado. Yo creo que fuera va a ser igual. Él es increíble. En lo que hemos hablado me ha demostrado muchas cosas. Esta semana estuvo conmigo a muerte, me ayudó y siempre estaba pensando en mí", le explicaba.

Hugo también se acordó mucho de Ivana porque la echaba mucho de menos. Por eso le había mandado un mensaje con Cristian, el nuevo dios: "El siervo Hugo me ha dicho que te lleva en su cuore todo el momento y que jamás te olvida y no te olvidará" , le recitaba Cristian a Ivana.

Adara: "A mí también me cantaba esa canción"

Ivana no confía en la relación de Gianmarco: "No le veo maduro"

Ivana también habló con Fani de Gianmarco. Fani le preguntó si confiaba en que su relación con Adara fuese a durar e Ivana tiene claro que no. Además señalaba que al italiano le preocupa más ser famoso.

Pero Fani era aún todavía más contundente. Cree que el estilo de vida de Adara no va con el de Gianmarco: "No le veo nada maduro. Adara es mucha mujer para Gianmarco. Se lo va a comer con patatas. En el momento en que vea una niñatez o algo que no le convenga a ella o a su hijo le va a decir que hasta luego", sentenciaba.