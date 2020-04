Intercambio en Los Cayos: Fani, eufórica al volver con los mortales y Avilés amenaza con abandonar por no querer convivir con Yiya

Fani, feliz de volver con los mortales tras la complicada relación con los siervos

Fani no ha empezado con los siervos con buen pie. La audiencia decidió que fuese ella quien pasase a formar parte del grupo de los antiguos 'desvalidos' y ya ha tenido un primer roce por su novio, Christofer . Yiya le preguntó por él y por el famoso "Estefaníaaa" de 'La isla de las tentaciones', algo que a Fani no le sentó nada bien.

José Antonio Avilés amenaza con abandonar por no querer convivir con Yiya

Pero José Antonio sorprendía después a todos con un fuerte ataque de nervios echándose a llorar. "No digo que no doy segundas oportunidades pero me mantengo en que hay una persona con la que no quiero convivir. Es Yiya. Su actitud conmigo y con Rocío ha sido mala y lo siento pero no", decía el superviviente muy afectado.