Albert se enzarza con Isabel Pantoja en directo: "No necesito nada de usted y por eso no le chupo el culo"

Isabel considera que Albert se ha pasado “mucho” con ella y se niega a darle un minuto de protagonismo en la isla: “¿Qué quieres videos a mi costa? No muchachito”. Por su parte, el concursante ha estallado contra la cantante, asegurando que no necesita nada de ella: “Por eso no te chupo el culo ni soy tu mayordomo”.