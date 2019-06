Isabel Pantoja ajusta cuentas con sus enemigos venciendo a Colate y enfrentándose como nunca a Albert y Mónica Hoyos

Su gran disputa con Albert

La tonadillera no perdona que Albert haya decidido no compartir su pesca con el resto y, desde entonces, su relación es muy tirante. El deportista ha asegurado que Isabel rechaza la comida que le ofrece y que está planeando una venganza contra él:

Además, Albert ha denunciado que Isabel le ha insultado “llorona” y “tonto” pero ella no ha querido continuar la polémica: “Déjame tranquila ¿Qué quieres vídeos a mi costa? Pues no muchachito”. Por su parte, el pertiguista ha presumido de no bailarle el agua a la cantante y ella ha dicho que no está dispuesta a aguantarle: “Se cree que es Tarzán de los monos”.