Isabel, muy enfadada con Omar por no defenderla en la Palapa: "Mi hijo te dirá un par de cosas en España"

. La última vez que coincidieron en la Palapa, los supervivientes discutieron y se distanciaron aún más . En medio, Omar, que no sabe por quién tomar parte.

A Isabel esto no le ha sentado nada bien. No dudó en recriminarle a Omar que no la apoyase. "Mi hijo te dirá un par de cosas en España", le dijo la cantante haciendo alusión a la amistad que guarda Omar con Kiko Rivera.