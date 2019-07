Isabel Pantoja, apartada por problemas médicos: “Ya he pasado lo peor y me daría mucha pena no poder volver”

Isabel Pantoja: “Me encuentro muy bien, quiero tranquilizar a mi gente y a mi familia"

Isabel Pantoja: “Tengo muchísimas ganas de volver y echo de menos a mis compañeros"

Jorge Javier, a Pantoja: "Los valores siguen altos y tienes que seguir en observación hasta el domingo"

Jorge Javier Vázquez comenzaba la undécima gala informando de que Isabel Pantoja había tenido que ser apartada del grupo por problemas médicos. El presentador conectaba por teléfono con la tonadillera para conocer cómo se encontraba.

“Me encuentro muy bien, quiero tranquilizar a mi gente y a mi familia porque me encuentro muy bien, me estoy recuperando. Me sacaron de la isla para hacerme unas pruebas médicas y estoy a la espera de los resultados”, aseguraba Isabel Pantoja.

“Tengo muchísimas ganas de volver, echo de menos a mis compañeros, la convivencia con ellos… ya he pasado lo peor y me daría mucha pena no poder volver”, continuaba sin poder contener la emoción y antes de que el presentador leyese el comunicado del equipo médico:

“Las pruebas médicas muestran que los valores continúan altos y deben ser vigilados, por lo tanto deberás estar en observación al menos 48 horas más para ver si los valores vuelven a índices normales y puedes reincorporarte al concurso”.