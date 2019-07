Isabel Pantoja se derrumba en directo al conocer el conflicto de sus hijos: "¿Por qué si sois mi vida os lleváis tan mal?"

Kiko Rivera tomaba la palabra e intentaba explicarle lo sucedido. " Por ti doy mi vida, por mi hermana la doy siempre, pero ella a veces lo pone complicado. Eso no quita que la quiera por encima del mundo. Seguro que con el tiempo todo se cura. Tú no te preocupes, tú disfruta de tu noche".

Isa Pantoja aguardaba fuera del plató muy atenta a lo que sucedía. Jorge Javier intervenía para mediar y hacer que Isabel sobrellevase mejor el disgusto que se acababa de llevar e invitaba a su hija a que entrase. Ella, más comedida que Kiko, resolvía que no era el lugar "para solucionarlo": "Es la noche de mi madre, por eso no quería entrar. Te he defendido lo mejor que he podido. El momento para arreglarlo no es aquí en un plató, es fuera. Ahora no voy a tirar dardos".