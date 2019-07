Isabel Pantoja alucina al verse en el espejo tras perder 9 kilos y medio: "Me encanta mi nueva imagen"

Tras casi tres meses de concurso, Isabel Pantoja se ha mirado en el espejo para saber cómo ‘Supervivientes 2019’ ha dejado huella en su aspecto físico. La cantante ha perdido 9 kilos y medio en esta aventura y el resultado no le ha disgustado para nada: “Me encanta mi nueva imagen, no tengo culo pero da igual, ya lo echaré”.