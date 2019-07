Isabel Pantoja, sobre su salud: "Lo hemos cogido muy a tiempo, estoy con mucho dolor porque yo quería llegar a la final"

En plató, Isabel revelaba en primer lugar cómo se encuentra: " Hemos cogido muy a tiempo lo que tenía . Quiero contar que yo estaba confundida. No sabía por qué me sacaban de la isla. A falta de una semana, estoy con mucho dolor porque yo pensaba llegar hasta el final. Lo prometí y no ha podido ser ", decía la tonadillera. Jorge Javier Vázquez explicaba entonces que Isabel debe seguir un régimen estricto de dieta con cinco comidas al día , por lo tanto su continuidad en el concurso era inviable.

Isabel también ha visionado un vídeo sobre su paso por la isla. Para ella, los conflictos quedan atrás. "Lo que pasa en la isla se queda en la isla. Ha habido personas que no quiero nombrar porque no me apetece nada nada, nada. La convivencia ha sido más bien mala. Yo lo veía todo mal. El año que viene no vuelvo ni como fantasma".