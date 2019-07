Isabel Pantoja lo da todo en la fiesta de despedida de 'Supervivientes': canta y Albert pone cara de circunstancia

La cara de Albert, los besos de 'Fabioleta' y las fotos de Dakota

Todos cantan con ella, vitorean sus letras, graban con sus móviles... pero hay alguien que parece no estar disfrutando (y no nos referimos a Fabio y Violeta, que no paran de colgar vídeos en los que se les ve muy enamorados). No. Hablamos de Albert, que se graba para poner cara de circunstancia mientras Isabel lo da todo entonando "perdona si te hago llorar...".