Isabel Pantoja se lleva el primer disgusto en 'Supervivientes' al hacer su maleta: "Tengo que dejar a mis vírgenes"

Isabel Pantoja no ha podido evitar emocionarse al tener que dejar en España a sus vírgenes y santos, los cual tiene claro que pronto estarán con ella en Honduras: "La primera recompensa que voy a pedir es que me lleven mis santos a Honduras, ya que ahora no me los dejan llevar y tengo que dejar aquí a mi Virgen del Rocío y a mi Virgen del Carmen, pero sé que están conmigo".