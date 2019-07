Isabel Pantoja confiesa que Juan Gabriel le pidió matrimonio: "Él quería que yo fuera su esposa y le dije que no, a veces me he arrepentido"

Isabel revela, en exclusiva, que Juan Gabriel le pidió matrimonio cuando Kiko Rivera tenía cuatro años

La cantante también se ha emocionado recordando a Paquirri

Isabel ha contado cómo ha sido su regreso a Cantora

Isabel Pantoja ha vuelto a brindar una noche mágica. La tonadillera se ha mostrado mucho más recuperada de salud y ha estado en 'Supervivientes: Conexión Honduras' para valorar su paso por el concurso, pero ha acabado confesando cosas nunca antes dichas. Entre ellas, cómo ha sido su regreso a Cantora después de haber estado más de dos meses en Honduras y que el cantante Juan Gabriel le pidió matrimonio.

Juan Gabriel quería que yo fuera su esposa, y le dije que no cantando (Isabel Pantoja)

Jordi González le comentó a Isabel que se había especulado sobre una posible pedida de matrimonio de Juan Gabriel a la tonadillera. Los ojos de Isabel brillaron con una mirada tímida. Al final, acababa confesando con un plató enmudecido por la noticia: "Él quería que yo fuera su esposa. Conociéndonos, aceptándonos, respetándonos los dos... y yo le dije que no. Se lo dije cantando. Él lo entendió perfectamente, porque nuestra amistad era demasiado bonita a pesar del Océano Atlántico que nos separaba", contaba emocionada Isabel.

Me arrepentí muchas veces de no haberlo hecho. Jamás, después de mi marido, he encontrado a una persona que me comprendiera tan bien (Isabel Pantoja)

Isabel recordaba con cariño la anécdota, pero también se sinceraba sobre sus sentimientos. Para ella, no habrá hombre como Juan Gabriel después de Paquirri. "Me he arrepentido muchas veces de no haberlo hecho. Por que jamás hubiese encontrado, después de mi marido, una persona que me comprendiera tan sumamente bien como él. Yo lo aceptaba como era. Sencillamente como era, un genio", añadía.

Noche de 'recaditos': Isabel manda un mensaje a Mila Ximénez y al novio de Anabel Pantoja

Jordi González le ha dicho que Mila Ximénez le ha defendido. Isabel Pantoja se ha mostrado alegre en 'Conexión Honduras'. La superviviente está orgullosa de su paso por el concurso y siente el afecto del público. "La gente que me ha visto por la calle se piensa que el programa ha terminado y yo he ganado", decía atónita Isabel. Pero para sorpresa, la que se ha llevado cuando "He tenido que ir a 'Supervivientes' para que algunos colaboradores me conozcan" , decía la tonadillera.

Anabel, que justo celebraba su cumpleaños. Isabel se comía a besos a su sobrina porque la considera como una hija. Por eso la cantante le ha mandado un mensaje a su novio, Omar, de cara a la boda. ¡Todavía le tiene que dar la 'bendición'! En el plató, Isabel Pantoja también se ha encontrado con, que justo celebraba su cumpleaños. Isabel se comía a besos a su sobrina porque la considera como una hija. Por eso¡Todavía le tiene que dar la 'bendición'!

No guarda rencor a sus compañeros... pero no quiere saber nada de Mónica

Isabel asegura que los malos rollos se quedan en los Cayos. Pero no ha quedado tan claro con Mónica Hoyos.

"Yo sería incapaz de mencionar a su madre. Una madre es lo más sagrado que tenemos todos. A mi madre, esa no le dice eso porque a mi no me da la gana. Va a coger un avión y se va a venir hasta aquí como yo. Después, a la calle", explicaba Isabel. El programa le daba la oportunidad a la cantante de despedirse de su compañera y zanjar definitivamente sus diferencias, pero Isabel sorprendía a todos los presentes negándose a hablar con Mónica , explicaba Isabel.

Isabel cuenta cómo ha sido su regreso a Cantora: su madre pensaba que estaba de gira

Isabel Pantoja ha relatado en 'Supervivientes: Conexión Honduras' cómo está viviendo su regreso a España después de haber estado concursando diez semanas en el reality. La cantante ha revelado que le está costando comer y habituarse a los horarios, entre otras cosas.

"Le he dicho a mi hermano que me ponga seis o siete sardinas en la piscina para pescar", decía bromeando. "Precisamente de su familia ha hablado Isabel y del emotivo reencuentro que vivió en Cantora con su madre. "Para ella yo estaba cantando en América. Le dije al verla que era su Maribel y que no me iba a ir más, ella me abrazó diciendo "mi Maribel, mi Maribel".