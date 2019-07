Diez momentos 'maravillosos' que nos ha dejado Isabel Pantoja como concursante de 'Supervivientes'

Al igual que su hija Isa en la edición de 2015, Isabel se volcó en la prueba del barro y llegó incluso a metérselo en la boca para conseguir más cantidad para el barreño donde debía depositarlo. El Equipo Pirata de aquel entonces no consiguió ganar la prueba, pero tanto Isabel y Chelo destacaron por su titánico esfuerzo.

Si bien es cierto que al final Isabel y Colate no se han llevado nada bien , al principio. La tonadillera lo había ganado gracias a la audiencia. Ella decidió compartirlo con Colate y al hacerlo vimos a

Isabel es un huracán cuando a su familia se refiere. La matriarca del clan Pantoja les defiende a capa y espada. Ella no duda en hacerlo delante de las cámaras, pero Isabel se sinceró mucho más con Omar y Chelo sobre Alejandro Albalá, ex de su hija Isa, y su familia y sobre Dulce pensando que las cámaras no estaban grabando en ese momento. ¡Una 'rajada' de Isabel como nunca antes la habíamos escuchado!