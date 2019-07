Isabel se niega a hablar con Mónica: "No la quiero ni ver. Esa a mi madre no le dice nada porque no me da la gana"

El programa le daba la oportunidad a Isabel Pantoja de despedirse de Mónica Hoyos, pero ella se negaba. "Me despedí de ella en la isla. Yo la abracé con mucho cariño a pesar de que en su momento me llamó lo que me llamó. De eso me enteré ayer, por eso no la quiero ni ver. Yo sería incapaz de mencionar a su madre. Una madre es lo más sagrado que tenemos todos. A mi madre, esa no le dice eso porque a mi no me da la gana", decía Pantoja.