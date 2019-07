Omar alucina con la rajada a escondidas de Pantoja y Dakota: "No me esperaba para nada esto de Isabel"

Las concursantes criticaron las formas de Omar al discutir

La polémica ha provocado que todos los compañeros carguen contra Dakota

Dakota ha opinado junto a Isabel Pantoja en 'Playa Uva' que es injusto que Omar Montes, sin haber salido nominado nunca, llegue a la final: "Deberías haber salido nominado para saber si la gente te quiere". El concursante no se ha tomado nada bien las palabras de sus compañeras y ha pedido al grupo que lo saquen a la palestra en las siguientes nominaciones: "Parece que como no he salido, no me apoya nadie pero yo sé que la gente me quiere mucho".

Además, el cantante ha asegurado que cambiará de actitud en la isla ("El que me diga una cosa y no me guste, ya sabe que tiene la vida mártir") y sus amenazas han hecho que Dakota e Isabel lo pongan a parir a las espaldas: "A partir de ahora, si me habla le contesto por educación, pero conmigo ha tenido dos detalles feísimos ¿Quién se cree que es?".