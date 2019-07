Isabel Pantoja cuenta cómo ha sido su regreso a Cantora: "Para mi madre, yo estaba cantando en América"

Isabel Pantoja ha relatado en 'Supervivientes: Conexión Honduras' cómo está viviendo su regreso a España después de haber estado concursando diez semanas en el reality. La cantante ha revelado que le está costando comer y habituarse a los horarios: "Tengo que comunicar que el hambre se me ha quitado por completo. Me levanto a las 4:30 de la mañana, me acuesto a las seis de la tarde. Me voy a la piscina. Le he dicho a mi hermano que me ponga seis o siete sardinas en la piscina para pescar", decía entre bromas.