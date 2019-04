Isabel, toma nota: los saltos del helicóptero de los Pantoja en 'Supervivientes'

Isabel Pantoja ya está en Honduras lista para protagonizar uno de los momentos más esperados en esta edición de 'Supervivientes 2019'. La confirmación de su participación en el reality fue un auténtico bombazo del cual está hablando toda España, pero también estamos ansiosos por ver cómo la tonadillera salta del helicóptero. Isabel va a por todas y quiere demostrar que es una auténtica superviviente . Lo que no sabemos es si habrá pedido consejo a Kiko Rivera, Isa Pantoja o Anabel Pantoja, ya que todos ellos se tiraron del helicóptero de 'Supervivientes'. Cada uno a su estilo, pero con el cromosoma Pantoja por delante.

Kiko Rivera, abrazado a Sonia Monroy y Tatiana Delgado antes de dejarse caer (2011)

A diferencia de otros concursantes, Kiko se sentó primero en el borde del helicóptero antes de saltar y por eso se enganchó con el cámara, cayendo así en una 'bomba' improvisada. Más bien, dejándose caer mientras se tapaba la nariz. Antes de eso, dedicó el salto a su madre y a su prima, Anabel . En ese momento no tuvo palabras para su hermana Isa, pero sí para tranquilizar a Isabel Pantoja y para decir que echaría de menos el 'pollo a la Pantoja'. Kiko finalmente abandonó debido a su problema de gota, pero en la isla conoció a Jessica Bueno , madre de su primer hijo.

Anabel Pantoja, de los saltos más largos en la historia de 'Supervivientes' (2014)

A Anabel se le complicó la supervivencia desde el primer momento. La sobrina de Isabel Pantoja y colaboradora de televisión tardó mucho en decidirse a saltar del helicóptero. Por aquel entonces no conocíamos tanto a Anabel, pero sí sabíamos de su fuerte conexión con Cantora y así lo demostró en su dedicatoria: “Va para toda la gente que quiero, porque es la que me quiere; por mi familia; por mis dos sobrinos, que es lo mejor que me ha pasado en la vida; por mi madre”. Después de muchas intentonas, Anabel saltó para hacer un concurso de dos semanas que se le hicieron eternas a pesar de que su primo Kiko le animó desde España a "luchar como una Pantoja".