La madre de Ivana da su verdadera opinión sobre la relación del argentina con Hugo Sierra

Ivana ha tenido la oportunidad de hablar con su madre tras superar una prueba en la cual necesitaba conseguir dos llaves. " Espero que estés bien, lo estás haciendo súper bien . Te queremos mucho, te apoyamos, te esperamos y no vemos el día de que vengas, de abrazarte. Eres una campeona, una guerrera. Aquí estamos esperándote. Como sabes hay un confinamiento, estamos en casa y bien ", le ha explicado Analía.

La argentina ha querido saber qué pensaba su madre acerca de su relación con Hugo. "Si tú eres feliz, yo soy feliz. Yo no me meto en la vida de mis hijos", ha respondido ella. "Eso es lo que le dije yo pero como es la primera vez que estoy con alguien tan mayor. Os voy a tener que llevar al geriátrico juntos, a ver si me hacen dos por uno", se ha reído Ivana. "Os extraño mucho".