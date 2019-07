El enfado de Jorge Javier con Carlos Lozano: "Si tú presentaras un programa, yo no te lo haría. No está a tu altura"

"¿Me permites que te diga una cosa? Qué poco generoso eres sabiendo tú el respeto que te tengo como presentador y como compañero que en el último debate lo intentes dinamitar de esta manera. No me gusta que se hable por lo bajo con cosas que no aportan absolutamente nada porque estamos a punto de irnos de vacaciones y me parece que hemos llegado a un punto que, vamos, es que yo a ti no te lo haría si presentaras un programa", le decía el Jorge Javier. Por su parte, Carlos Lozano asentía enfadado.