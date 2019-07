Un comentario de Jorge Javier hace llorar a Violeta: "Me molesta lo que dices"

Todos apoyaban a Fabio y, tras un comentario de Carlos Lozano atacando a Violeta, la extronista se ha puesto a llorar. “¿Qué te pasa?”, ha preguntado Jorge, sin esperar que el culpable del berrinche de Violeta era él: “Que me molesta lo que dices de que Fabio no me va a durar y me molesta que le diga a Omar que le ha perjudicado estar conmigo”.