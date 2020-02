La Gala 2 de Supervivientes (27/02/20), completa en HD

Además, Hugo y Elena han tenido un conflicto tras una dura declaración de la madre de Adara: “A mí me pidieron, y yo sé que fue por él, que no fuera al parto de mi hija. Me lo dijo mi hija pero porque no quería tener encontronazos con él”. Al escuchar esta acusación, Hugo se ha echado las manos a la cabeza en ‘La Palapa’ y ha estallado contra su exsuegra: “Son temas muy delicados que no quiero profundizar pero no es verdad”. El uruguayo no ha dado crédito a las palabras de Elena pero ella ha asegurado que no está mintiendo: “Lo del parto es una verdad como que yo estoy en Honduras, digas tú lo que digas, fuera esta mi hija y lo puede corroborar. De hecho no fue solamente al parto, yo estaba en el hospital y tú me mandabas para afuera".