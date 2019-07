Lara Álvarez cuenta por qué 'Supervivientes 2019' ha sido especial para ella: "He venido con un cambio de actitud y abierta a conocer"

‘Supervivientes 2019’ llega a su final y, por eso, Lara Álvarez se ha despedido junto a Asier Montaño de todos los seguidores que, semana tras semana, les han acompañado en las redes sociales del programa.La presentadora ha confesado que está edición ha sido “especial” para ella y nos ha contado los motivos: “He venido con un cambio de actitud, me he movido más y he venido dispuesta a conocer y disfrutar”.