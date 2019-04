La reaparición de Logan en 'SV': máxima complicidad con Sofía Suescun y un radical cambio de look

Logan Sampedro fue concursante de 'Supervivientes 2018' y llegó a la final con Sofía Suescun. No ganó pero su supervivencia fue muy reconocida y alabada. En esta edición de 'Supervivientes', Logan ya tiene favorito: "Colate me recuerda mucho a mí", decía en su reaparición en 'Conexión Honduras'. Una reaparición en la que lució un aspecto totalmente diferente al de cuando estuvo en la isla y que no pasó desapercibido para los espectadores. Tampoco lo hizo, según algunos, su complicidad con Sofía Suescun.