La concursante se quedaba completamente desolada tras perder la prueba, ha roto a llorar y se ha mostrado muy dolida: “Estoy frustrada porque hoy ha sido un día de mierda y he jodido a mis compañeros. De verdad que no sé qué me está pasando, porque yo venía con mucha fuerza”, decía.

“Yo sabía que el equilibrio no era lo mío. Mentalmente me estoy destruyendo. Desde que se fue Palito no estoy igual y eso que mis compañeros me ayudan”, decía Lola. “Hay veces que hay que tocar fondo para coger impulso”, aseguraba Lara Álvarez.