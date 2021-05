Se trata de Melyssa , quien despertó a mitad de la noche con unas ganas tremendas de vomitar. “He vomitado y he hecho diarrea a la vez, no me aguanto en pie ”, le comunicaba a Olga.

“ No me gusta estar así , es que encima cuando estoy así es como que necesito a mi madre” rompía a llorar.

“Todavía no estoy mejor, he pasado una noche muy mala, he intentado comer un poco de arroz pero tengo el estómago muy cerrado y todo lo que he expulsado mi cuerpo no consigue recuperarlo bien, pero lo vamos a conseguir”, ha asegurado la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’.