Melyssa Pinto es la novena concursante confirmada de ‘Supervivientes’

¿Quién es Melyssa Pinto?

Melyssa en ‘Mujeres y hombres’

El sufrimiento de Melyssa en ‘La isla de las tentaciones’

Melyssa lo pasó muy mal en República Dominicana. Los celos y el acercamiento de su novio Tom con Sandra Pica, una de las solteras, la hicieron llorar a mares y uno de sus momentazos llegó cuando asaltó la villa de los chicos para cantarle las cuarenta a su todavía novio. Su frase “¡Tom Brusse, eres un desgraciado!” es ya una de las más célebres del formato. Tras su hoguera de confrontación, las redes sociales la coronaros “reina de España” por su discurso empoderado y honesto: “Todo lo que no me has valorado tú, me valoro yo ahora”.