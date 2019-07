Mónica alucina con sus 10,5 kilos menos y confiesa uno de sus traumas en la infancia: "Sufrí mucho cuando mis padres se separaron"

Además, ha recibido la llamada de su abuela, Carmen, y ha roto a llorar. "A veces hay cosas que no se entienden porque no se explican por no hacer daño", decía Mónica en la llamada. Poco después, confesaba que la separación de sus padres cuando era pequeña le afectó mucho y eso le ha hecho tener "una responsabilidad innata en la familia con la que a veces no ha disfrutado", explicaba.