Pero la que más ha sufrido por esta noticia ha sido Mónica Hoyos. La concursante ha llorado por la marcha de la que un día fue su amiga y, a pesar de los problemas, ha hablado de ella con mucho cariño: "Aunque me haya nominado o me haya mentido es la única que ha estado conmigo todo el concurso. Creo que sí me tiene algo de cariño".