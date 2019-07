Omar, hundido tras la negativa de Albert de compartir todos sus peces: “Tengo que tragarme mis palabras”

Tras la negativa de Albert, Omar regresaba con el resto de compañeros cabizbajo y hundido y tenía que ser consolado por Fabio. Los dos se fundían en un emocionante abrazo sin poder contener las lágrimas. “No me molesta por que no comparta los peces, yo los peces no los quiero, me duele porque tenías razón y Tengo que tragarme mis palabras”, le confesaba a Isabel Pantoja.