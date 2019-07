Albert acusa a Omar Montes de ser "poco honrado" y él estalla: "Con hermanos así quién necesita enemigos"

El ‘Pirata Morgan’ propuso a los concursantes de ‘Supervivientes 2019’ competir por quién pescaba más peces en un día y las artimañas de Omar Montes no han gustado nada a Albert: “Parece que hay personas que si no hay una árbitro delante hacen lo que sea por ganar”. El extronista acusaba a su compañero de ser “poco honrado” en el juego y sus palabras no han sentado nada bien a Omar: “Soy honrado pero no gilipollas”.